Salerno: "Azienda Pisano non ha presentato alcuna istanza per delocalizzare" Il sindaco Napoli: "Garantire produzione sostenibile e tutela dei livelli occupazionali"

"L'azienda Pisano non ha presentato alcuna istanza per delocalizzare l'impianto nella zona industriale di Salerno". A dirlo è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

I chiarimenti

"Le ipotesi riportate dalla stampa - continua il primo cittadino - sono chiacchiere inutili, dannose, prive di ogni fondamento quale che possa esser la tipologia dell'impianto. In quell'area sono in corso importanti investimenti logistici e strutturali come il nuovo ospedale Ruggi. È del tutto impensabile persino immaginare la delocalizzazione in quel contesto urbanistico in profonda trasformazione e già fortemente abitato.

Parole vane che creano, dunque, solo inutili allarmi e tensioni in una fase nella quale l'azienda dovrebbe ben valutare ipotesi realistiche e percorribili.



Il nostro impegno resta chiaro per accompagnare, nell'ambito delle competenze, una soluzione che consenta una produzione sostenibile a tutela dei livelli occupazionali, della sicurezza dei lavoratori, della salute pubblica, dell'ambiente.