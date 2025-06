Appropriatezza prescrittiva: a Salerno confronto tra medici Tra i temi di discussione anche l’integrazione ospedale territorio

Sabato 21 giugno prossimo, all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, si terrà l’incontro sul tema “Appropriatezza prescrittiva”, argomento di grande interesse ed attualità che vedrà a confronto i medici dell’intera provincia.

L’evento formativo, patrocinato da Federsanità, dall’Asl Salerno e dall’AOU Ruggi d’Aragona, intende promuovere un approccio di maggiore consapevolezza e responsabilità nel contesto dell’appropriatezza prescrittiva. Nella consapevolezza che, lavorando insieme, medici e Istituzioni Sanitarie, riusciranno a ridurre i tempi di attesa e ottimizzare i percorsi diagnostici e terapeutici, garantendo un’assistenza più efficace e centrata sulle reali esigenze di chi ha bisogno.

Un momento d’incontro e di confronto voluto dall’Ordine dei Medici e dalle Aziende Sanitarie (Asl e Ruggi), in cui i medici di medicina generale e i professionisti dell’Asl e dell’Azienda Ospedaliera dibatteranno sulle migliori strategie per garantire tempi efficaci e prestazioni appropriate ai pazienti.

Tra le tematiche anche l’integrazione ospedale territorio, l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci, per perfezionare la sinergia tra due mondi dell’assistenza che concorrono alle prestazioni sanitarie.

A fronte della costante sfida offerta dal dover gestire celermente ed efficacemente le liste di attesa, l’incontro vuole proporsi come una possibilità di individuare attraverso il confronto interdisciplinare delle pratiche che possano essere garante di prescrizioni efficaci e sostenibili.

Particolare focus sarà dato, nelle tre sessioni previste dall’appuntamento, alla necessaria cooperazione tra il personale medico e le istituzioni sanitarie, al fine di garantire una assistenza sempre più mirata e centrata sulle esigenze del paziente.

Al termine dell’incontro sarà dedicata una finestra temporale ad un “Question Time”, in modo tale da permettere l’interazione diretta tra gli operatori e un confronto interdisciplinare sulle problematiche trattate.