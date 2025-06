Stop ai lavori nelle ore di punta, Spinelli: "Gesto di responsabilità" La segretaria della Feneal Uil ringrazia il governatore Vincenzo De Luca

"A nome dei lavoratori edili che abbiamo l’onore di rappresentare, vogliamo ringraziare pubblicamente il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per aver accolto il nostro appello – lanciato attraverso gli organi di stampa - e per aver firmato con tempestività l’ordinanza estesa a tutto il territorio campano.

Un provvedimento importante, che tutela la salute dei lavoratori dei settori edile, agricolo e affini, impiegati all’aperto e spesso esposti per ore al sole, in condizioni di forte stress termico. Un gesto concreto di responsabilità e attenzione verso chi lavora duramente, anche nelle giornate più difficili. Grazie!". Lo ha scritto sui social la segretaria della Feneal Uil, Patrizia Spinelli in seguito al provvedimento adottato dalla Regione Campania in vista dell'emergenza caldo.