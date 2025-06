Morte Gaetano Pane, la Uil Campania: "Non lasciamo soli i medici-eroi" Il cordoglio dei coordinatori Patrizia Spinelli e Ciro Marino

"In primis come sindacato e come cittadini, la UIL Campania esprime profondo cordoglio per la

tragica scomparsa del dottor Gaetano Pane, medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cava de'

Tirreni, venuto a mancare a soli 48 anni subito dopo il suo turno di lavoro". Lo affermano in una nota i coordinatori della UIL Campania, Patrizia Spinelli e Ciro Marino.

"Una tragedia che colpisce il cuore e che ci impone una riflessione seria: i medici e tutto il personale

sanitario lavorano ogni giorno in condizioni estenuanti, con turni massacranti, sotto pressione

costante e - troppo spesso - esposti anche ad aggressioni fisiche e verbali. Sono eroi silenziosi che portano sulle spalle il peso di un sistema sanitario in affanno. Non possiamo più lasciarli soli.

È necessario intervenire con urgenza per garantire organici adeguati, tutele concrete e condizioni di

lavoro dignitose, a beneficio non solo degli operatori, ma anche di tutti i cittadini. Alla famiglia del dott. Pane, ai suoi colleghi e alla comunità sanitaria va la nostra vicinanza e il nostro sostegno più sincero".