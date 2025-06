Valle dell'Irno, 255mila euro per la Protezione Civile Intercomunale Parte delle risorse saranno utilizzate per implementare la dotazione strumentale

Con il Decreto dirigenziale n.370 della Regione Campania, la Protezione Civile Intercomunale - composta dai Comuni di Mercato San Severino (capofila), Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano e Pellezzano - è stata ammessa a finanziamento per circa 255.000 euro per la gestione in forma associata di attività legate alla prevenzione, programmazione e gestione delle emergenze, con il compito di rafforzare le misure a tutela dei cittadini e di difesa del territorio.

I fondi stanziati per l’organismo intercomunale - nato lo scorso marzo con un Protocollo d’Intesa siglato dai Sindaci - consentiranno l’avvio di una una programmazione congiunta di azioni mirate per le comunità della Valle dell’Irno, sia nell’immediato, attraverso attività di presidio e contrasto agli incendi boschivi, sia a medio e lungo termine, con un puntuale aggiornamento del Piano di Protezione Civile per aggiornarlo alle nuove normative e per ridurre al minimo i tempi di intervento e di soccorso per la popolazione.

Parte del finanziamento potrà essere utilizzata anche per implementare la dotazione strumentale e logistica per mettere nelle condizioni i volontari di poter svolgere in maniera efficace le attività.