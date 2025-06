Banco Alimentare Campania: successo per la cena dei sindaci solidali De Luca: "Lavoro straordinario per sconfiggere la tragica indifferenza di questi tempi"

La nuova sede operativa del Banco Alimentare della Campania ha ospitato la CENA DEI SINDACI SOLIDALI. Nei capannoni dove ogni giorno si raccoglie il cibo e si preparano i pacchi per migliaia di bisognosi si sono ritrovati circa quattrocento tra sindaci, amministratori locali e regionali, rappresentanti della rete di solidarietà che fornisce cibo e speranza alle persone in difficoltà della Campania.

I dettagli

Hanno introdotto la manifestazione Vincenzo De Luca Presidente della Regione Campania, S.E. Mons. Andrea Bellandi Arcivescovo di Salerno, Campagna, Roberto Tuorto Direttore Banco Alimentare Campania.

“Il Banco Alimentare Campania – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – sta facendo un lavoro straordinario. Il direttore Roberto Tuorto ha avuto il grande merito di creare una rete di relazioni efficaci con le Istituzioni, il volontariato, il terzo settore. Queste esperienze ci permettono di dare un aiuto, ma anche di sconfiggere la tragica indifferenza dei nostri tempi”.

L’Arcivescovo Andrea Bellandi ha sottolineato “il valore della solidarietà come capacità di cambiare la vita. Non solo di coloro che possono riceve un pacco alimentare ma anche di chi dona contribuendo così al bene della comunità”.

“La nuova sede di Mercato San Severino – ha affermato Roberto Tuorto – è la più grande d’Italia. Ci permetterà di allargare ulteriormente la rete della solidarietà con i comuni che sono in lista d’attesa. I numeri del cibo raccolto e distribuito sono impressionanti. Ma più importanti dei numeri sono le persone che incontriamo ed alle quali riusciamo a dare aiuto e speranza. E’ difficile realizzare capannoni ed organizzazione, ma la cosa più difficile che riusciamo a fare ogni giorno è costruire comunità”.

La nuova sede operativa del Banco Alimentare Campania nell’area industriale di Mercato San Severino è la più grande piattaforma logistica della Rete Banco Alimentare in Italia con 8000mq di magazzino, 900m3 di celle frigo positive e negative, uffici ed un importante auditorium.

Il Banco Alimentare raccoglie donazioni di cibo dalla grande distribuzione e dalle aziende agroalimentari, nonché dai fondi nazionali ed europei per il contrasto alla povertà. E’ altresì impegnato per campagne di contrasto allo spreco alimentare e di educazione a consumi sani e responsabili. Questo impegno per il bene comune coinvolge migliaia di persone e permette di aiutare ogni mese 235.164 persone bisognose della nostra regione. .Il Banco Alimentare Campania nel 2024 ha distribuito 10.164.606 Kg di cibo per un valore commerciale di € 29.484.160.

Una organizzazione rigorosa della solidarietà che coinvolge 183 Comuni della Campania direttamente convenzionati con il Banco Alimentare per la distribuzione mensile dei pacchi alimentari. Circa 400 sono le convenzioni con Caritas, parrocchie, mense per i poveri, banchi di solidarietà, centri di ascolto, associazioni ed enti del terzo settore.