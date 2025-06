"Il cane non può entrare in spiaggia", lite a Castellabate: 36enne in ospedale L'uomo aveva fatto notare ad un bagnante che l'animale non poteva accedere sull'arenile

Litigano in spiaggia per la presenza del cane ed uno dei due finisce in ospedale. È quanto accaduto a Lago, frazione marina di Castellabate, comune del Cilento. Ad avere la peggio è stato un 36enne che aveva fatto notare ad un 64enne che la presenza del cane non era consentita su quell'arenile, come disposto da un'ordinanza comunale. La situazione, però, è ben presto degenerata e dalle parole si è passati ai fatti. Il 36enne, colpito, ha richiesto l'intervento dei sanitari che, al loro arrivo, lo hanno condotto in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno avviato le verifiche del caso, riportando la tranquillità in spiaggia. Il 64enne, però, sarà multato per aver violato le regole comunali che disciplinano l'accesso in spiaggia e la presenza degli animali.