A Palinuro balneazione inclusiva sulle spiagge Attivati i servizi per persone con disabilità

A Palinuro, nota località cilentana della costa cilentana, in provincia di Salerno, è stato attivato il "Punto Spiaggia Accessibile" sulla spiaggia davanti al porto.

I dettagli

Il servizio, promosso dal Comune di Centola, è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 13:00. Il progetto, denominato "L'Estate 2025 è accessibile", ha l'obiettivo di rendere la balneazione fruibile anche a persone con disabilità o difficoltà motorie. Tra i servizi offerti: percorsi accessibili per raggiungere la battigia in sicurezza, sedie da mare Job per l'ingresso assistito in acqua, e personale qualificato a supporto degli utenti durante la permanenza in spiaggia.

L'iniziativa è promossa dal comune di Centola in collaborazione con il Piano Sociale di Zona - Ambito S9 ed il Comitato di Sapri della Croce Rossa Italiana. Il progetto punta a promuovere un modello di turismo inclusivo, garantendo a tutti, residenti e turisti, la possibilità di vivere il mare in autonomia e sicurezza.