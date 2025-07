Eboli, effettuato in ospedale un intervento chirurgico di eccellenza Eseguito un accesso radiale durante una denervazione renale

Eseguito per la prima volta, presso l’Ospedale di Eboli “Maria Santissima Addolorata” dell’Asl Salerno, l’intervento di denervazione renale per via radiale. Un trattamento innovativo, rivolto a pazienti affetti da ipertensione arteriosa resistente, forma di pressione alta che non risponde efficacemente alle cure farmacologiche.

Utilizzato il sistema OneView, tecnologia che consente di registrare l’intera procedura e trasmetterla in diretta, permettendo così ad altro personale medico collegato da altri centri di assistere all’intervento in tempo reale.