Nuove strisce blu sulla Lungoirno, Pessolano (Oltre): "Sgradita sorpresa" "Stalli inopportuni e poco sicuri"

“Invece di trovare una soluzione ai numerosi problemi che attanagliano la città il Comune di Salerno e Salerno Mobilità puntano a fare cassa e così posizionano nuove strisce blu nel tratto finale della Lungoirno: oltre al danno l’ennesima beffa ai danni dei nostri concittadini”.

I dettagli

Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. “Invece di ampliare gli spazi per la sosta gratuita e di rendere disponibili nuovi parcheggi alla cittadinanza, si sottraggono ulteriori spazi a chi vive e lavora ogni giorno nel cuore della city.

Con buona pace di studenti e lavoratori che non hanno in molti casi la possibilità di permettersi la sosta a pagamento e che ora dovranno recarsi in zone ben più lontane per avere una minima speranza di posizionare la propria auto senza dover versare l’odiosa gabella”.

“Da valutare, inoltre - continua Pessolano - anche la possibilità che possa sussistere un problema generale di sicurezza della strada: l’apposizione di nuovi stalli, infatti, in un tratto già particolarmente congestionato e più volte teatro di incidenti, in quanto prossimo ad un bivio tra arterie principali, rischia di contribuire ancor di più a mettere a repentaglio la sicurezza degli automobilisti che la percorrono e ad incrementare, potenzialmente, il numero dei sinistri. Il problema sussiste specialmente nel tratto successivo alla cittadella Giudiziaria, che precede il ponte sul Fiume Irno.

Alcuni stalli posti ai limiti della carreggiata sembrano visibilmente pericolosi: a tal proposito farei un appello all’assessore Rocco Galdi affinchè verifichi la possibilità di rimuovere almeno quelli più a rischio per la sicurezza degli automobilisti”. “E’ il momento di dire basta ai parcheggi a pagamento a tutti i costi soltanto per rimpinguare le casse degli enti che soffrono per le carenze gestionali degli ultimi anni - conclude Pessolano - Si dia respiro ai salernitani potenziando il trasporto publico e aumentando le disponibilità di parcheggi gratuiti anche nei pressi del centro”.