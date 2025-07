Laurea alla memoria per la 19enne Daniela Gambardella La studentessa di Pagani è morta travolta da un'auto a Roma

Laurea alla memoria per Daniela Gambardella, la studentessa di 19 anni investita e uccisa da un'auto lo scorso 25 febbraio, in via Laurentina, a Roma, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’Università Roma Tre - dove era iscritta al corso di laurea in Dams - ha voluto ricordarla con una cerimonia nell’Aula Magna.

I dettagli

Daniela, originaria di Pagani, quel pomeriggio stava tornando a casa dal lavoro, aveva scelto di vivere a Roma per inseguire i suoi sogni e faceva la promoter per mantenersi.

La consigliera regionale Michela Califano ha preso parte alla cerimonia e ha voluto ricordare Daniela: “Una giovane vita spezzata troppo presto. Conoscevo quella splendida anima, ci legava un vincolo di parentela. È una tragedia che ci accompagna ogni giorno”. Anche il sindaco di Pagani Lello De Prisco si è stretto al dolore della famiglia "Alla mamma di Daniela, al papà, al fratello e a tutti coloro che le vogliono bene il forte abbraccio della comunità paganese", ha scritto il primo cittadino.