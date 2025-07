Salerno: dopo 400 anni il Giardino della Minerva riapre nella sua integrità Terminati i lavori di restauro e ampliamento

Dopo quattrocento anni lo storico Giardino della Minerva ritrova la sua completa integrità. Il Comune di Salerno ,dopo aver acquistato l’ultimo terrazzamento di 740 metri quadrati a monte del sito, ha eseguito lavori di restauro ed ampliamento che hanno ripristinato in toto la struttura botanica della Scuola Medica Salernitana.

I dettagli



Dalle nuove terrazze, con specie officiali provenienti da tutto il mondo, si gode una vista mozzafiato ed inedita della città di Salerno mai vista da nessuno negli ultimi quatto secoli.



Spettacolare la nuova illuminazione artistica notturna.



Il restauro completo della parte antica e l’ampliamento del Giardino della Minerva sono stati eseguiti con lavori accurati che hanno interessato tutto lo storico sito: restauro degli intonaci danneggiati e rifacimento delle pavimentazioni, realizzate interamente in cocciopesto; rinnovo dell’impianto di irrigazione e di illuminazione, al fine di consentire aperture serali; consolidamento del muro di sostegno posto al termine della scala pergolata (quinto livello del Giardino), che presentava criticità strutturali.



A Palazzo Capasso è stato restaurato il primo piano (prima non fruibile), che sarà dedicato alle attività didattiche dell’Orto Botanico, in risposta alla crescente domanda da parte di scuole e università. È stato inoltre realizzato un ascensore per garantire l’accesso ai diversamente abili tra piano terra e primo piano. Migliorata anche la zona ristoro con tisane e prodotti ispirati alla Scuola Medica Salernitana.



Il nuovo Giardino della Minerva sarà aperto Venerdì 18 luglio. Alle ore 10.00 l’agronomo Luciano Mauro, il Presidente della Fondazione Scuola Medica Salernitana Ermanno Guerra, l’Assessore ai Lavori Pubblici Dario Loffredo, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed il Presidente Vincenzo De Luca illustreranno i lavori e visiteranno con la stampa il Giardino. Sarà presente l'Assessore al Turismo Alessandro Ferrara.



Dalle ore 18.00 alle ore 21 sempre di venerdì 18 luglio apertura gratuita del sito per cittadini, turisti e visitatori che potranno scoprire così il nuovo gioiello del centro antico della città. Negli stessi orari saranno aperti, sempre gratuitamente, il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana ed il Museo Papi dello strumentario chirurgico.



Tra le novità l’istituzione di un biglietto unico che permetterà da ora in poi con un unico tagliando la visita di tutti e tre i siti: Giardino della Minerva, Museo Papi dello strumentario chirurgico, Museo Virtuale Scuola Medica Salernitana.