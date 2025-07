Premio Urbanistica 2025 al Consorzio Asi di Salerno Un piano di sviluppo che guarda al futuro del tessuto produttivo, questa la strategia

Un piano di sviluppo che guarda al futuro del tessuto produttivo, ma che allo stesso tempo punta su qualità ambientale, servizi e connessione tra industria e città. È questa la strategia che ha permesso al Piano di Assetto dell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno di ottenere il Premio Urbanistica 2025 nella sezione “Piani e programmi”, uno dei principali riconoscimenti nazionali per la pianificazione territoriale.



Con la recente approvazione da parte della Giunta Regionale della Campania (deliberazione n.397 del 23 giugno 2025), le aree dell’agglomerato ASI di Salerno sono ora governate da un moderno strumento di pianificazione che coniuga sviluppo economico e attenzione all’ambiente.



Aree produttive ecologicamente attrezzate e servizi per la città. Il nuovo Piano prevede la creazione di spazi per insediamenti produttivi innovativi, il miglioramento infrastrutturale e ambientale delle aree esistenti e l’introduzione di nuove dotazioni di servizi non solo a supporto delle attività industriali, ma pensati anche per l’intera comunità urbana. L’obiettivo è quello di riconnettere il tessuto produttivo all’ambiente urbano della città di Salerno, in un’ottica di rigenerazione integrata.



La strategia segue il modello delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), che prevede la gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi alle imprese, il recupero delle aree dismesse, la riqualificazione degli insediamenti esistenti e l’adozione di soluzioni che puntano su sostenibilità, sicurezza e miglioramento della qualità urbana.



Un piano condiviso per l’intera area industriale



Il Piano si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione degli agglomerati industriali promosso dal Consorzio ASI di Salerno, che coinvolge anche le aree di Cava de' Tirreni, Battipaglia e Fisciano-Mercato San Severino, con l’intento di rafforzare la competitività del sistema produttivo locale e creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione.



Sviluppo produttivo, crescita occupazionale e miglioramento ambientale diffuso sono i risultati che il Consorzio ASI, in sinergia con il Comune di Salerno e la Regione Campania, si pone di raggiungere attraverso l’attuazione del Piano.



Il Premio Urbanistica 2025: le tre nuove categorie



A partire da quest’anno, il Premio Urbanistica si rinnova per valorizzare al meglio la complessità e le diverse scale della rigenerazione urbana. Tre le nuove categorie introdotte:



Strategie e politiche, dedicata alle iniziative su larga scala promosse da enti pubblici o istituzionali, come ministeri, regioni o fondi immobiliari, che orientano nel lungo periodo le trasformazioni urbane e territoriali;



Piani e programmi, rivolta agli strumenti urbanistici o ai programmi settoriali che mettono in pratica strategie e obiettivi, definendo risorse e modalità operative per intervenire concretamente;



Progetti e cantieri, per le iniziative su piccola scala, già in fase progettuale avanzata o in corso di realizzazione, promosse da enti locali o soggetti privati.



“La partecipazione al Premio Urbanistica nell’ambito delle edizioni di Urbanpromo – sottolinea Paolo Galuzzi, direttore della rivista Urbanistica – si rivela ogni anno più ricca: non solo per il numero di esperienze proposte, ma ormai per i contenuti che i progetti candidati avanzano nella direzione della rigenerazione urbana e ambientale. Nel tempo questa partecipazione al premio ha permesso di raccogliere un atlante significativo delle azioni che soggetti pubblici e privati, spesso in forma collaborativa e partenariale, promuovono per aderire alle sfide che la rigenerazione urbana sollecita e che trovano pregnanza quando dimostrano di essere capaci di integrare concretamente più dimensioni e lavorare tra spazio, società, economia, ambiente e innovazione tecnologica”.



Il Premio Urbanistica 2025 sarà consegnato nell’ambito della 22ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese, in programma dall’11 al 14 novembre 2025 presso l’Innovation Center della Fondazione CR Firenze. Urbanpromo è il principale appuntamento nazionale dedicato alla rigenerazione urbana, alla pianificazione territoriale e al futuro delle città, promosso dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU).