Sicurezza e cultura, il ministro Piantedosi incontra i ragazzi a Giffoni Si è discusso anche dell’importanza del rispetto delle regole nella vita quotidiana

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi venerdì ha fatto visita al Giffoni Film Festival, accolto da un caloroso e attento pubblico di giovani provenienti da tutta Italia. L’incontro si è svolto in un clima di dialogo aperto e costruttivo, durante il quale il ministro ha risposto alle numerose domande dei ragazzi, soffermandosi sui temi della sicurezza, della legalità, dell’immigrazione e dell’importanza del rispetto delle regole nella vita quotidiana.

Nel corso dell’incontro - alla presenza del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza - il ministro Piantedosi ha sottolineato come la cultura e il confronto con le nuove generazioni siano strumenti fondamentali per promuovere una società più sicura e consapevole. Ha inoltre espresso il proprio apprezzamento per l’organizzazione del festival, che da oltre cinquant’anni rappresenta un punto di riferimento internazionale per il cinema dedicato ai più giovani.

La presenza delle massime Autorità Istituzionali e delle Forze di Polizia ha testimoniato l’attenzione dello Stato verso i temi della prevenzione e della sicurezza, confermando l’impegno comune per garantire la serenità dei cittadini e il futuro delle nuove generazioni.