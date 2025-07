FOTO. Matrimonio tra Cava e Costa d'Amalfi per il difensore dell'Inter Pavard Il calciatore e la modella hanno coronato il loro sogno d'amore in provincia di Salerno

Il difensore dell’Inter e della nazionale francese Benjamin Pavard ha sposato la modella e attrice francese di origine kosovara Kleofina Pnishi ieri pomeriggio (venerdì 18 luglio) in una cerimonia nuziale tenutasi nella suggestiva cornice della millenaria Abbazia Benedettina di Cava de’ Tirreni. Il rito, celebrato da un monaco francese, è stato concelebrato dall'abate Michele Petruzzelli. Ad animare la cerimonia il coro di Sant'Alferio dell'Abbazia diretto dall'organista Virgilio Russo.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del mondo del calcio. Tra gli invitati presenti per celebrare gli sposi c’erano Nicolò Barella dell’Inter, Jamal Musiala del Bayern Monaco, i fratelli Theo e Lucas Hernandez e Kingsley Coman, compagni di Pavard in Nazionale.

Dopo la cerimonia religiosa, la coppia si è recata in Costa d’Amalfi per i festeggiamenti con amici e familiari. Prima di raggiungere la location del ricevimento, gli sposi hanno fatto una sosta presso lo storico Hotel Scapolatiello nel borgo del Corpo di Cava, dove si sono preparati per la serata, indossando i loro abiti nuziali e godendo di un momento di relax nell’attesa di dirigersi verso la Costiera Amalfitana a bordo di una Mercedes cabrio d’epoca. I festeggiamenti, poi, sono proseguiti ai Giardini del Fuenti, location esclusiva sita a Vietri sul Mare.

Benjamin Pavard si è affermato calcisticamente in Germania dopo aver debuttato a 19 anni con il Lilla nel campionato francese. In Bundesliga ha vestito le maglie dello Stuttgart e del Bayern Monaco con cui ha vinto numerosi trofei tra cui campionato e Champions League. Nel 2023 è passato all’Inter. Particolarmente ricco il palmares del 29enne difensore con la nazionale francese: ha disputato e vinto da protagonista i Mondiali 2018 ed è stato vicecampione del mondo nel 2022. Ha vinto, inoltre, la Uefa Nations League 2020-2021.