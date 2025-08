Cetara: vigilessa paga carro attrezzi per farmaci salvavita di una bimba Ha garantito la continuità delle cure per la piccola

Una vigilessa di Vico Equense, che presta servizio a Cetara, si è resa protagonista di un gesto di grande generosità.

I dettagli

La donna, trovandosi in una situazione di emergenza, ha pagato di tasca propria il carro attrezzi per recuperare un'auto con al suo interno i farmaci salvavita di una bambina.

Un gesto di grande umanità che ha garantito la continuità delle cure per la piccola paziente.