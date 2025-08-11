Perdifumo, Miss Sud: tutto pronto per la sedicesima edizione Tema di base: una campagna contro la violenza sulle donne

La bellezza del Sud sfila sotto le stelle: parte dal Cilento l’edizione 2025 del concorso che valorizza talento, fascino e identità femminile meridionale. È tutto pronto per l’attesissima 16ª edizione di Miss Sud, il concorso ideato da Gino Stabile che da oltre quindici anni racconta la bellezza autentica e le aspirazioni delle giovani donne del Mezzogiorno. Un format che unisce moda, spettacolo e valorizzazione territoriale, offrendo un palco reale e sempre più seguito a centinaia di ragazze pronte a mettersi in gioco con eleganza, forza e passione.

La macchina organizzativa è in movimento e il calendario delle tappe provinciali è ufficialmente partito. L’apertura del concorso è fissata per mercoledì 13 agosto a Perdifumo in piazza Municipio, nell’ambito della 60ª edizione della Festa della Montagna. Per le partecipanti, sarà il primo vero banco di prova verso la finale nazionale di settembre. La tappa inaugurale segna l’inizio di un tour itinerante che attraverserà diversi comuni del Sud Italia, raccogliendo volti, storie e ambizioni. Un appuntamento che ogni anno attira centinaia di spettatori e appassionati, unendo glamour e spirito popolare in una serata di festa, musica e passione.

Si prosegue il 18 agosto a Felitto in piazza Mercato, poi il 31 agosto ad Agropoli, in piazza Vittorio Veneto, cuore pulsante della città cilentana.

E Agropoli è pronta ad accoglierle. Con il suo centro storico incantevole e il lungomare che profuma d’estate, si conferma tappa simbolica e dal forte richiamo turistico, perfetta per chiudereuna manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere per qualità, seguito e partecipazione.

Miss Sud 2025 è un omaggio alle donne del Sud, alla loro forza gentile, al coraggio di mettersi in gioco. Il viaggio emozionante, che attraversa i borghi, le piazze, le tradizioni e i sogni del Sud, puntando i riflettori su un mondo femminile fatto di grazia, ambizione e storie da raccontare.

Lo spettacolo inizierà ogni volta alle 21.30 e sarà presentato con il consueto mix di brio e ritmo da uno staff consolidato, affiancato da ospiti a sorpresa e intermezzi musicali. Ogni appuntamento sarà ad ingresso gratuito. Alla conduzione ci sarà Sofia Bruscoli, volto noto dello spettacolo e madrina d’eccezione anche di questa edizione. A impreziosire le serate ci sarà la presenza degli ospiti Monica Pignataro, con un medley dedicato alla musica italiana, e del comico e attore Enzo Fischetti, celebre per la sua partecipazione al programma Made in Sud.

Sul palco sfileranno le candidate alle fasce provinciali di Miss Sud e Ragazza in Jeans, due titoli che permetteranno l’accesso diretto alla finalissima nazionale in programma dal 5 al 7 settembre 2025, sempre firmata dalla direzione artistica di Stabile.

Miss Sud è anche un progetto culturale e sociale che sostiene il valore della donna e della sua libertà, come dimostra anche l’adesione alla campagna “Miss Sud dice NO alla violenza sulle donne”, veicolata in tutte le tappe del tour.