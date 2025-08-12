Migranti: nave Sea Watch in navigazione verso Salerno con 72 persone a bordo Il porto si appresta ad ospitare un nuovo sbarco

Il porto di Salerno si appresta ad ospitare un nuovo sbarco di migranti. Da quanto si apprende, infatti, è in navigazione verso la città campana la nave Saea Watch 5 con 72 migranti a bordo. Due gli interventi di soccorso e una evacuazione medica, sollecitata dalla ong tedesca, a favore di una donna al nono mese di gravidanza che aveva rotto le acque.

La ong tedesca ha denunciato che le autorità italiane abbiano assegnato alla Sea-Watch 5 il porto di Salerno che è a "piu' di quattro volte dal porto più vicino di Lampedusa e che comporta una traversata di circa tre giorni". Lo sbarco, dunque, potrebbe avvenire nella giornata di giovedì. Nel frattempo la Prefettura di Salerno ha già messo in moto la macchina per garantire l'accoglienza.