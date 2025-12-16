Salernitana, gennaio alle porte: Faggiano lavora tra difesa e attacco Occhi in casa Bari mentre Tosto jr. resta nel mirino. E per il centravanti c'è Cuppone

Rinforzare la difesa e mettere nuovi gol nel motore. Daniele Faggiano, alle prese con la convalescenza dopo lo spavento post-Picerno, lavora per rinforzare la Salernitana. Rinforzi di grande esperienza, in grado di innalzare il livello della squadra. Maurizio Milan aveva confessato la volontà di puntare sui “titolari”, su calciatori in grado di aumentare il tasso tecnico. Faggiano ha dato priorità alla difesa e guarda con insistenza in casa Bari. Raffaele Pucino è uno dei nomi più chiacchierati. Il difensore, già ex granata, potrebbe salutare i biancorossi, chiamati ad un mercato rivoluzionario dopo la falsa partenza. Anche Francesco Vicari potrebbe dire addio. La Salernitana segue con attenzione e tiene in caldo Lorenzo Tosto, figlio di Vittorio e che l’Empoli vuole cedere in prestito.

Attaccante, Cuppone scala posizioni

In attesa di conoscere le condizioni di Inglese dopo il problema alla schiena rimediato nel pre-Picerno, il ds granata vuole accelerare anche sul fronte attaccante. Lescano è il grande sogno, ambito da tanti club in C. L’Avellino apre all’addio ma serve convincere i lupi con prestito con obbligo di riscatto. La Salernitana ragiona e tiene caldi i contatti con Cuppone. L’attaccante non è più centrale nelle scelte di Maiuri e spinge per riabbracciare l’ex Raffaele. Il club granata è pronto.