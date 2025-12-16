Salernitana-Foggia, fischia Di Cicco: c'è un precedente fortunato Sarà l'arbitro di Lanciano a dirigere il match di sabato

Sarà Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano a dirigere la gara tra Salernitana e Foggia in programma sabato alle ore 14:30 allo stadio Arechi. Il fischietto abruzzese sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Pandolfo della sezione di Castelfranco Veneto e da Leonardo Tesi della sezione di Padova. Il quarto uomo sarà Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino.

Al Footbal Video Support è stato designato il signor Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore. C’è già un precedente che lega Di Cicco alla Salernitana ed è fortunato: il fischietto di Lanciano ha diretto la trasferta di Monopoli con gol decisivo di Capomaggio.