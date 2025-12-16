Santoro: "Lega contenitore innovativo per giovani e nuove energie" Il consigliere comunale di Salerno: "Le Regionali confermano che il trend è in crescita"

Il consigliere comunale di Salerno Dante Santoro e commissario della Lega Salerno commenta il dato delle elezioni regionali e risponde a voci veicolate su eventuali malumori nel partito: “La Lega ha aumentato i propri voti alle ultime elezioni regionali, confermando di essere una realtà ormai radicata sul territorio regionale grazie al lavoro quotidiano fatto da tanti attivisti, amministratori locali ed allo stakanovismo del commissario regionale Gianpiero Zinzi che ha saputo valorizzare l’importante eredità del gran lavoro svolto dal già commissario regionale Claudio Durigon. Che ci siano eventuali malumori o uscite sono fisiologiche vicende interne a tutti i partiti, ma il trend è in crescita ed oggi la Lega attira tanti giovani e nuove energie in Campania, perché rappresenta un contenitore innovativo e pronto a creare una nuova classe dirigente anche sul territorio salernitano. Le prossime sfide Comunali in Provincia di Salerno ci vedranno protagonisti, così come lo siamo stati alle recenti elezioni Regionali”.

