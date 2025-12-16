Operaio salernitano morto in Basilicata: è polemica sulla sicurezza La Cgil: "L'innalzamento dell'età pensionabile rappresenta un pericolo"

''Piangiamo l'ennesima vittima sul lavoro in Basilicata. Ci stringiamo al dolore dei familiari dell'operaio rimasto schiacciato a Viggiano dal cumulo di terra che stava trasportando con il suo camion e chiediamo con forza che vengano presi provvedimenti per contrastare le morti sul lavoro nella nostra regione''. Così il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, dopo l'incidente sul lavoro di ieri in provincia di Potenza in cui ha perso la vita un camionista di 67 anni di Montesano sulla Marcellana, travolto dal carico trasportato su un cassone ribaltabile.

''Il caso specifico mette in evidenza quanto l'innalzamento dell'età pensionabile rappresenti un pericolo in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro - ha detto il sindacalista -. La vittima di Viggiano aveva infatti 67 anni. Nell'attesa che si faccia chiarezza sulla dinamica dell'incidente, quanto accaduto e l'età dell'operaio evidenziano le storture di un mondo del lavoro alla deriva in questo Paese. Come Cgil continuiamo a chiedere più controlli, la creazione di un coordinamento in capo all'Inail, l'istituzione della Procura distrettuale e nazionale del lavoro, l'introduzione id reato di omicidio sul lavoro e una patente a punti per le aziende virtuose. Bisogna investire nella prevenzione e nella formazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Torniamo a chiedere - ha aggiunto - la convocazione immediata dell'osservatorio regionale sulle morti sul lavoro, perché questa strage infinita è responsabilità di tutti''