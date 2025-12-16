Salernitana, squadra in campo: esami in giornata per Inglese Attesa per conoscere le condizioni del capitano e capire se ci sarà con il Foggia

La Salernitana aspetta con ansia di conoscere le condizioni di Roberto Inglese. Il capitano della Bersagliera anche questa mattina si è allenato a parte, svolgendo lavoro differenziato per non caricare sulla schiena già dolorante e che lo aveva obbligato ad alzare bandiera bianca per la sfida di Picerno. Nel pomeriggio sono attesi gli esami per valutare le condizioni del bomber. Successivamente si faranno le valutazioni: la volontà è quella di non forzare la mano, anche alla luce della sosta per le festività natalizie.

Per gli uomini in maglia granata secondo allenamento verso l’ultimo impegno del 2025. Differenziato per Mauro Coppolaro, Paolo Frascatore e Ivan Varone per i quali si proverà il recupero per la sfida con il Foggia. Terapie per Eddy Cabianca: per il difensore appuntamento a gennaio 2026.