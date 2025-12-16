Luci d'artista, bus a Vinciprova: è lite tra Comune di Salerno e sindacati Cgil e Cisl contestano Loffredo: sicurezza subordinata a logiche commerciali

"Le segreterie provinciali di FILT CGIL e FIT CISL apprendono con forte stupore le dichiarazioni dell’assessore al commercio del Comune di Salerno, che richiamano presunte pressioni esercitate da associazioni di categoria per favorire la presenza dei flussi turistici nel centro cittadino, finendo di fatto per mettere in secondo piano le prioritarie esigenze di sicurezza dei conducenti del Trasporto Pubblico Locale e degli stessi utenti". Così, in una nota, i rappresentanti dei lavoratori tornano sulla polemica relativa al dislocamento del capolinea dei bus turistici a Vinciprova.

"Riteniamo grave che scelte organizzative e gestionali, con evidenti ricadute sulla sicurezza e sulla regolarità del servizio, vengano assunte senza un’adeguata valutazione degli effetti sulle condizioni di lavoro del personale TPL e sulla tutela dell’utenza - spiegano Cgil e Cisl -. Ribadiamo con forza la necessità di rivedere e modificare tale scelta, anche alla luce dei rilevanti disagi verificatisi nella giornata di sabato, che hanno coinvolto l’intero personale del Trasporto Pubblico Locale, determinando criticità operative e aumentando i rischi per lavoratori e cittadini. La sicurezza non può e non deve essere subordinata a logiche commerciali o di immagine. FILT CGIL e FIT CISL continueranno a vigilare e a intervenire in tutte le sedi opportune affinché vengano garantite condizioni di lavoro sicure e un servizio di trasporto pubblico efficiente e rispettoso delle regole".