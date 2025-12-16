Lega Salerno, Tommasetti spegne le polemiche: "Il partito è unito" Il dirigente nazionale assicura: siamo pronti alle sfide che ci attendono

“Il nostro partito è più coeso che mai e pronto a battersi per il futuro del territorio”. Aurelio Tommasetti, Responsabile Nazionale Università della Lega, mette le cose in chiaro sulla compattezza del partito in vista delle prossime sfide che lo vedranno in prima linea in provincia di Salerno e in Campania.

“Posso testimoniare un entusiasmo intatto tra i nostri sostenitori – afferma Tommasetti – In particolare una crescita del tesseramento che ci incoraggia. I nostri militanti sono la base da cui ricominciare per dare il nostro contributo, partendo come sempre dal basso, ovvero dai cittadini”.

Il dirigente nazionale della Lega rilancia il suo impegno: “Personalmente sono tranquillo, con la stessa determinazione che avevo all’inizio della mia esperienza in politica. Continuerò a camminare tra la gente per recepire problemi e istanze da portare all’attenzione della politica e delle istituzioni. Resto fermamente convinto che la Lega in Campania, con l'indirizzo di Claudio Durigon e la leadership di Gianpiero Zinzi, saprà rappresentare un valido riferimento nell’ambito del centrodestra nella fase che ci attende, esercitando un’opposizione costruttiva ma intransigente al sistema di potere che sostiene la nuova amministrazione regionale”.