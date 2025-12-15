Incidente sul lavoro: operaio salernitano schiacciato da un carico di terra La tragedia è avvenuta in Basilicata

Un operaio 67enne originario di Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano, è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto a Viggiano, in provincia di Potenza. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato schiacciato dalla terra che avrebbe dovuto scaricare dal camion che stava guidando.

L'uomo era sceso dal mezzo per controllare perché il cassone non si fosse ribaltato. All'improvviso, invece, il carico l'ha sotterrato. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La Procura ha aperto un'inchiesta, delegando le indagini ai carabinieri di Viggiano.

Dolore è stato espresso dalla Cisl: «La tragica morte di un operaio di 67 anni di Montesano sulla Marcellana, schiacciato da un carico di terra a Viggiano, è l’ennesimo, doloroso episodio di una scia di sangue che continua a mietere vittime innocenti». È quanto dichiara il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo. «L’età avanzata della vittima deve far riflettere sulla necessità di misure specifiche a tutela della sicurezza dei lavoratori più anziani, a partire da una maggiore flessibilità del sistema pensionistico. In un mercato del lavoro in cui sempre più aumenta l’età media, come la Cisl denuncia da tempo, è fondamentale chiedersi se le condizioni fisiche e i rischi legati ad alcune mansioni particolarmente gravose e pericolose siano davvero compatibili con la salute e la sicurezza dei lavoratori più anziani. La prevenzione degli infortuni passa anche attraverso la possibilità di adeguare i percorsi pensionistici alle diverse situazioni lavorative per tutelare chi, con anni di esperienza, ha già dato tanto. È una questione di giustizia sociale e di umanità: istituzioni, imprese e parti sociali devono collaborare affinché tragedie come questa non si ripetano. Alla famiglia del lavoratore va la solidarietà e la vicinanza di tutta la Cisl insieme ad un impegno: fare della sicurezza il punto non negoziabile di un patto sociale per il lavoro».