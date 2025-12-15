A Battipaglia vince la solidarietà: raccogliere 27.600 euro per l'Ail Garantiranno cure e assistenza domiciliare ai pazienti ematologici

Battipaglia ha dimostrato ancora una volta quanto la solidarietà possa diventare azione concreta quando il territorio risponde con il cuore. L’iniziativa benefica promossa da AIL Salerno ODV – “Marco Tulimieri”, ospitata presso la masseria La Morella, ha permesso di raccogliere 27.600 euro, destinati al progetto “L’Ospedale a Casa”, fondamentale per garantire cure e assistenza domiciliare ai pazienti ematologici con difficoltà di spostamento.

La serata ha registrato una partecipazione ampia e sentita, confermandosi non solo come evento di alto profilo, ma soprattutto come momento di condivisione e responsabilità sociale. Tra i promotori e organizzatori, l’imprenditore Vincenzo Inverso, che ha voluto sottolineare il valore umano dell’iniziativa: “27.600 volte grazie, di vero cuore, per aver raccolto l’invito e donato con grande gioia e generosità ad AIL Salerno. Questo risultato non è solo una cifra, ma rappresenta la vicinanza concreta a tante famiglie che ogni giorno affrontano un percorso difficile. La risposta ricevuta dimostra che, insieme, possiamo davvero fare la differenza”.

Il programma dell’evento ha saputo unire convivialità, arte e alta cucina. L’apertura è stata affidata a un aperitivo d’autore curato dagli chef Helga Liberto, Marco Scognamiglio, Domenico Fortino e Vincenzo De Luca, accompagnato dai latticini dell’Antica Mozzarella di Battipaglia. A seguire, l’inaugurazione della mostra “BufalaLovers”, che ha arricchito la serata con un momento di riflessione artistica e identitaria.

Protagonista della parte culturale, il maestro Fernando Mangone, che ha accompagnato l’esposizione con una performance dal forte impatto emotivo, dichiarando: “L’arte ha senso quando riesce a generare emozione e condivisione. Essere parte di un evento che sostiene AIL Salerno significa dare un valore ancora più profondo al mio lavoro, trasformandolo in un messaggio di speranza e vicinanza”.

Cuore pulsante dell’iniziativa è stata la cena di gala, affidata alla creatività di cinque grandi interpreti della cucina italiana: Nino Di Costanzo, Pasquale Palamaro, Salvatore Bianco, Roy Caceres e Carmine Di Nardi, che hanno messo talento ed esperienza al servizio della solidarietà. La conclusione è stata dedicata alla tradizione dolciaria, con una degustazione di panettoni artigianali firmati da Salvatore Tortora, Lello Romano (Gran Caffè Romano), Giuseppe Pepe (Pepe Mastro Dolciere) e Antica Dolceria Pantaleone, accompagnata dal brindisi finale.

Determinante il contributo dei partner Italy’Amo, Art Catering, Antica Mozzarella di Battipaglia e Otto Agency, che hanno sostenuto l’organizzazione dell’evento, rendendo possibile un risultato importante non solo in termini economici, ma soprattutto umani. Una serata che ha dimostrato come, attraverso collaborazione, passione e generosità, sia possibile trasformare un incontro in un gesto concreto di cura e speranza.