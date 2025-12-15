Salernitana, squadra subito a lavoro: le ultime dall'infermeria Sono cinque gli indisponibili

Non arrivano rientri in gruppo per Giuseppe Raffaele alla ripresa degli allenamenti. Dopo la vittoria di Picerno, la Salernitana è ritornata in campo questo pomeriggio al Centro Sportivo Mary Rosy. Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno aperto la seduta con un lavoro fisico seguito da partite a campo ridotto. Differenziato per Mauro Coppolaro, Paolo Frascatore e Ivan Varone. Continua a lavorare a parte Roberto Inglese. Per l'attaccante sono previsti esami domani per capire l'entità del problema alla schiena. Terapie per Eddy Cabianca.