Euro2032, Abodi annuncia: "Sfida Napoli-Salerno! Non ci saranno compromessi" Il Ministro per lo Sport: "Chi si farà trovare pronto verrà selezionato"

"Tra Salerno e Napoli c'è competizione su chi dovrà ospitare i prossimi Europei di calcio. Nelle competizioni sportive vincono i migliori. Avremo cinque stadi per Euro 2032 in tutta Italia: uno sarà a Torino, uno probabilmente sarà a Milano, uno certamente sarà a Roma, poi ce ne sono tanti altri al Centro Nord e al Centro Sud. Chi si farà trovare pronto verrà selezionato dalla Figc che lo sottoporrà alla Uefa. E' difficile immaginare che in Campania ci possano essere due stadi". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, parlando con i giornalisti a Palermo. L'Arechi dunque continua a sognare la possibilità di poter ospitare la manifestazione continentale.