Eboli, i migranti scappati dal centro sono stati tutti recuperati Gli accertamenti sanitari hanno dato tutti esito negativo, disposto il trasferimento nei CAS

"A conclusione della lunga giornata di Ferragosto comunico che tutti i migranti che hanno lasciato il centro di accoglienza di via Macchioncello e presenti in città sono stati recuperati e unitamente agli altri rimasti nella struttura sono stati trasferiti alla Questura di Salerno per la loro identificazione e destinati ai CAS della provincia". Lo ha assicurato il sindaco di Eboli, Mario Conte, ringraziando quanti si sono adoperati per fronteggiare una mattinata caratterizzata da numerose difficoltà.

"Con gli accertamenti sanitari negativi sia per il vaiolo che per altre eventuali patologie infettive , il centro di via Macchioncello è stato immediatamente chiuso in ottemperanza a quanto già disposto dal Prefetto. Mi corre l’obbligo di ringraziare il vice comandante dei vigili urbani Iula, gli agenti Tortora e Della Corte, i Carabinieri della compagnia di Eboli e il loro comandante il capitano Gentili e gli interpreti che, grazie al consigliere Matteo Balestrieri presente per l'intera giornata al mio fianco, mi hanno coadiuvato per intercettare i migranti in fuga nella città, a parlargli e convincerli a rientrare al centro per recarsi poi in Questura. A chi con fake false o commenti interessati ha tentato di seminare il panico con ingiustificati allarmismi pur di screditare la mia persona e l’amministrazione comunale per fini personali e politici di qualcuno , rimetto le falsità e le offese", conclude il primo cittadino.