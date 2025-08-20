Cava de' Tirreni, riconoscimento mondiale per il prof. Adolfo Senatore È il secondo italiano a ricevere la prestigiosa Robert E. Koski Medal

È Adolfo Senatore, di Cava de' Tirreni, professore ordinario di Sistemi energetici per l'energia e l'ambiente presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il vincitore 2025 della prestigiosa Robert E. Koski Medal. La medaglia è stata conferita ieri ad Anaheim (California) dall'American Society of Mechanical Engineers (ASME) per premiare coloro che hanno contribuito al progresso dell'arte e della pratica del controllo e della movimentazione fluidica attraverso la formazione e l'innovazione.

Istituito nel 2007 dalla famiglia di Robert E. Koski, fondatore della Sun Hydraulics, il premio è stato assegnato negli anni a figure di riferimento e quest'anno, per la seconda volta, è stato attribuito a un docente italiano. Questa la motivazione del riconoscimento: «Per la straordinaria leadership dimostrata nel campo della ricerca sulla fluid power; per l’impegno costante nel favorire proficue relazioni internazionali tra esperti e ricercatori; e per i rilevanti contributi apportati alla formazione e alla diffusione delle conoscenze nel settore».

Adolfo Senatore si è laurato in ingegneria meccanica con 110/110 e lode nel 1980 alla Federico II. Allievo interno laureato presso l'Istituto di Macchine dal 1980 al 1984. Ricercatore dal 1984 (I04B). Ricercatore Confermato dal 1987. Professore Associato dal 1997. Professore Straordinario dal 2001 (ING-IND-09). Professore Ordinario dal 2003. Titolare di numerosi progetti di Ricerca Pubblici e di moltissime convenzioni di Ricerca con importanti aziende come Ferrari, Aprilia, GM, Fiat, ELASIS e molte altre.