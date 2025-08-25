Femminicidio di Montecorvino, Cortazzi (Cisl provinciale): "Una ferita sociale" "Le donne che vivono situazioni di violenza devono sapere che non sono sole"

Il femminicidio di Montecorvino Rovella, che ha spezzato la vita di Assunta Sgarbini, madre di tre figli, scuote profondamente la comunità salernitana e richiama tutti a una riflessione urgente sulla violenza di genere e sulla necessità di un impegno concreto per prevenirla e contrastarla.

L'appello



Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno, esprime dolore e indignazione per l’accaduto: «Di fronte a questa ennesima tragedia, non possiamo rimanere in silenzio. La violenza sulle donne non è una questione privata, ma un problema sociale che ci interpella tutti, istituzioni, parti sociali e cittadini».



Sottolineando l’urgenza di una risposta collettiva, la Cortazzi afferma: «È fondamentale investire nella prevenzione, nell’educazione al rispetto reciproco fin dall’infanzia, nelle scuole e nelle famiglie. Solo così potremo scardinare stereotipi culturali e modelli tossici che alimentano il controllo e la sopraffazione».



La segretaria della Cisl Salerno richiama anche il tema del sostegno alle vittime:

«Le donne che vivono situazioni di violenza devono sapere che non sono sole. È indispensabile rafforzare i centri antiviolenza, i servizi di supporto psicologico e legale, garantendo percorsi sicuri e immediati di protezione. Le istituzioni e le forze dell’ordine devono essere pronte a rispondere senza esitazioni».



Infine, la Cortazzi ribadisce la responsabilità di tutti nel contrasto alla violenza di genere: «Serve una vera alleanza tra istituzioni, mondo della scuola e dell’università, associazioni, cultura e informazione. Dobbiamo spiegare ai nostri figli, fin da piccoli, che il rispetto tra uomini e donne è il fondamento della convivenza civile. È una questione di civiltà, e non possiamo permetterci di arretrare».