Stipendi decurtati all’Asl Salerno, il Nursind denuncia: "Errore inaccettabile" "Vogliamo i responsabili"

Il Nursind Salerno denuncia con forza le gravi anomalie riscontrate nelle buste paga di agosto dei dipendenti dell’Asl Salerno. A molti lavoratori non sono state corrisposte le indennità di presenza giornaliera, con una significativa riduzione degli importi spettanti.

I dettagli



«Non possiamo accettare che un errore gestionale venga liquidato come una semplice svista tecnica - dichiara il segretario territoriale Biagio Tomasco -. Molti colleghi si sono trovati con stipendi decurtati senza alcuna giustificazione plausibile. In un momento storico in cui ogni euro fa la differenza, specie per le famiglie monoreddito, il danno subito è inaccettabile e offensivo».



Il segretario amministrativo del sindacato provinciale, Adriano Cirillo, sottolinea: «Non ci lasciamo ingannare da spiegazioni superficiali che vorrebbero far passare la colpa come un problema informatico. Sappiamo bene che i dati vanno inseriti manualmente, e quindi qualcuno ha sbagliato. Quando a commettere un errore è un infermiere, si procede subito con provvedimenti disciplinari; se invece a sbagliare è un amministrativo, la colpa ricade su una “macchina”. Questa disparità di trattamento non è più tollerabile».



Infine, il coordinatore dell'Asl Salerno per il Nursind provinciale, Giovanni Aspromonte, conclude: «Siamo stanchi di essere presi in giro. Pretendiamo chiarezza immediata e i nominativi dei responsabili, come previsto dalla legge. Non permetteremo che a pagare siano sempre i lavoratori. Se necessario, metteremo in campo tutte le azioni sindacali e legali per tutelare i nostri iscritti e l’intera categoria».



Il Nursind Salerno ribadisce che non resterà fermo di fronte a questa vicenda e chiede all’Asl risposte urgenti e concrete, oltre al ripristino immediato delle somme non corrisposte.