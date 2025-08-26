Sicurezza stradale: sindacati sollecitano interventi su Amalfitana e Sorrentina Accorato appello alle istituzioni competenti affinché si intervenga con urgenza

"Le Segreterie Provinciali di FILT–CGIL e FIT–CISL – firma dei segretari Provinciali Arpino e Corace, lanciano un nuovo e accorato appello alle istituzioni competenti affinché si intervenga con urgenza per il ripristino degli specchi convessi lungo la S.S. 163 Amalfitana e Sorrentina, arteria strategica per la mobilità turistica e locale.

Nonostante la nota ufficiale inviata il 9 aprile scorso, la situazione è drammaticamente peggiorata: numerosi specchi risultano danneggiati, deformati o completamente assenti, rendendo invisibili curve cieche e intersezioni pericolose. Questo deficit infrastrutturale espone quotidianamente lavoratori, pendolari e turisti a rischi gravissimi.

I dati recenti sugli incidenti stradali parlano chiaro: il numero di sinistri mortali è in crescita, e troppo spesso le cause sono riconducibili a carenze strutturali e mancata manutenzione. Non possiamo più tollerare che la sicurezza venga sacrificata sull’altare della burocrazia.

Chi è più esposto?

Motociclisti e ciclisti, invisibili senza visibilità indiretta

Autisti del trasporto pubblico, costretti a manovre rischiose

Mezzi pesanti e autovetture, in difficoltà su curve strette e senza visuale

La richiesta è chiara e non negoziabile:

Ripristino immediato degli specchi convessi danneggiati o mancanti

Comunicazione scritta del cronoprogramma degli interventi

Monitoraggio costante dello stato di efficienza dei dispositivi.



Le Organizzazioni Sindacali diffidano formalmente gli enti responsabili e si riservano di adire le sedi competenti in caso di ulteriore inerzia. La sicurezza non è un optional: è un diritto, e va garantito con azioni concrete e tempestive. Perché ogni curva cieca non diventi una tragedia annunciata".

I Segretario Provinciali FILT – CGIL Gerardo Arpino e FIT – CISL Diego Corace