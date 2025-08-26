Sicurezza stradale: sindacati sollecitano interventi su Amalfitana e Sorrentina

"Le Segreterie Provinciali di FILT–CGIL e FIT–CISL – firma dei segretari Provinciali Arpino e Corace, lanciano un nuovo e accorato appello alle istituzioni competenti affinché si intervenga con urgenza per il ripristino degli specchi convessi lungo la S.S. 163 Amalfitana e Sorrentina, arteria strategica per la mobilità turistica e locale.
Nonostante la nota ufficiale inviata il 9 aprile scorso, la situazione è drammaticamente peggiorata: numerosi specchi risultano danneggiati, deformati o completamente assenti, rendendo invisibili curve cieche e intersezioni pericolose. Questo deficit infrastrutturale espone quotidianamente lavoratori, pendolari e turisti a rischi gravissimi.
I dati recenti sugli incidenti stradali parlano chiaro: il numero di sinistri mortali è in crescita, e troppo spesso le cause sono riconducibili a carenze strutturali e mancata manutenzione. Non possiamo più tollerare che la sicurezza venga sacrificata sull’altare della burocrazia.
Chi è più esposto?
Motociclisti e ciclisti, invisibili senza visibilità indiretta
Autisti del trasporto pubblico, costretti a manovre rischiose
Mezzi pesanti e autovetture, in difficoltà su curve strette e senza visuale
La richiesta è chiara e non negoziabile:
Ripristino immediato degli specchi convessi danneggiati o mancanti
Comunicazione scritta del cronoprogramma degli interventi
Monitoraggio costante dello stato di efficienza dei dispositivi.
Le Organizzazioni Sindacali diffidano formalmente gli enti responsabili e si riservano di adire le sedi competenti in caso di ulteriore inerzia. La sicurezza non è un optional: è un diritto, e va garantito con azioni concrete e tempestive. Perché ogni curva cieca non diventi una tragedia annunciata".
I Segretario Provinciali FILT – CGIL Gerardo Arpino e FIT – CISL Diego Corace