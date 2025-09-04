Quindici anni dall'omicidio Vassallo: tentarono di spegnere la sua voce Sergio Costa: "La sua lezione ambientale è più viva che mai"

"Domani, 5 settembre, ricorrono quindici anni dall'omicidio di Angelo Vassallo, il 'sindaco pescatore'. Nove proiettili tentarono di spegnere la sua voce. Non ci sono riusciti. La sua lezione di ambiente e legalità è più viva che mai," dichiara Sergio Costa, deputato M5S, vicepresidente della Camera.

L'impegno

"E quell'impegno parla all'oggi: l'ultimo report di Legambiente segnala un assalto senza precedenti alle nostre coste, con 9,5 violazioni per chilometro. Sono gli stessi fronti che Vassallo contrastò - cemento illegale, inquinamento, pesca di frodo - ed è per questo che l'Italia ha bisogno di uno scatto collettivo: controlli efficaci, pianificazione sostenibile, tutela del mare come bene comune e partecipazione dei cittadini. La memoria di Vassallo non deve essere solo come una funzione: è un dovere della Repubblica", conclude Costa.