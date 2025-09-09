Protesta al Ruggi, il Codacons: "Da De Luca atteggiamento inumano" L’associazione pronta a mettere in campo una nuova azione legale

II Codacons Campania, nelle persone del presidente Matteo Marchetti e dell'avvocato Pierluigi Morena, esprimono "sconcerto e profondo disagio per l'atteggiamento e per le parole inappropriate pronunciate dal governatore Vincenzo De Luca in risposta alle istanze formulate da una madre disperata per il decesso della povera Cristina Pagliarulo".

"Avremmo sperato che quelle domande sul tragico ricovero al Pronto Soccorso avessero trovato un (doveroso) ascolto da parte del massimo responsabile della Sanità in Campania. Invece no, il governatore, con delega alla Sanità, ha preferito contrapporre a quella disperazione un muro contro muro, inumano e fuori luogo, pronunciando una frase (“lei è cafona perché deve parlare con il Direttore Generale”) che rasenta l'offesa per la madre e per l'intera collettività. Questa associazione da anni si batte per la trasparenza dell'attività amministrativa, da anni conduce battaglie contro la mala gestio, in ogni ambito, dei servizi pubblici. L'atteggiamento e le parole del governatore sono lontanissime dai principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione e delle Istituzioni.

Lo stesso dg, presente in occasione del fatto descritto, è apparso impacciato e poco propositivo verso una madre che denunciava un evento grave e irreversibile".

Il presidente, avvocato Matteo Marchetti e l'avvocato Pierluigi Morena dell'ufficio legale metteranno in campo "ogni più utile azione per evitare che atteggiamenti arroganti verso utenti e cittadini possano ripetersi e proliferare".