Commemorato ad Angri il brigadiere D'Anna ucciso in servizio 50 anni fa Era intervenuto per sventare un tentativo di rapina in un appartamento

In occasione del 50esimo anniversario dell'assassinio del brigadiere Gioacchino D'Anna, ad Angri è svolta una cerimonia di commemorazione.

La storia

Il militare - medaglia d'oro al valor civile alla memoria e medaglia d'argento al valor militare - venne ucciso l'8 settembre del 1975 ad Angri dopo essere intervenuto per sventare un tentativo di rapina in un appartamento messo in atto da cinque banditi.

La giornata evocativa ha avuto inizio nel luogo dell'uccisione del militare, la cui strada è proprio intitolata a Gioacchino D'Anna, sulle note della marcia d'ordinanza "La Fedelissima" eseguita dalla Banda dell'Arma, con la resa degli onori militari al generale di corpo d'armata Marco Minicucci, vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e comandante interregionale carabinieri "Ogaden" di Napoli.

Dopo lo scoprimento della targa in memoria del militare tragicamente deceduto, si è proceduto - alla presenza del Prefetto della Provincia di Salerno, Francesco Esposito, del comandante provinciale dei carabinieri, Filippo Melchiorre, e della signora Carmela Mirra, vedova del decorato (accompagnata dalle figlie Annunziata, Carla e Maria D'Anna) -, a dare lettura della motivazione della medaglia "alla memoria", seguita dalla deposizione di una corona di alloro, da un breve raccoglimento in onore a tutti i "caduti" nell'adempimento del proprio dovere e dalla benedizione da parte del capo servizio assistenza spirituale del Comando Legione Carabinieri "Campania", don Carlo Lamelza.

La commemorazione è proseguita presso la Collegiata di San Giovanni Battista con la celebrazione della Santa Messa officiata da Mons. Vincenzo Leopoldo, parroco della Collegiata, e al cappellano militare. Presenti autorità amministrative regionali, provinciali e locali, rappresentanti della magistratura di Salerno e Nocera Inferiore, il Questore di Salerno, nonché numerose autorità militari e civili oltre ai rappresentanti dell'A.N.C., dell'Associazione Nazionale Forestali e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma. Presenti anche i delegati delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare. In serata, la Banda dell'Arma dei Carabinieri si è esibita in concerto nei giardini comunali di Villa "Doria".