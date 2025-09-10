Edificio pericolante: stop ai treni su una tratta della Napoli-Salerno La circolazione è sospesa dalle 16.20 di ieri

La circolazione ferroviaria è sospesa dalle ore 16:20 di martedì tra Santa Maria la Bruna e Torre Annunziata, sulla linea storica Napoli-Salerno, per verifiche tecniche dei Vigili del Fuoco su un edificio privato pericolante posto in prossimità della sede ferroviaria.

I dettagli

I treni regionali possono subire limitazioni e variazioni di percorso o cancellazioni. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di Rete Ferroviaria Italiana e dell'impresa ferroviaria.