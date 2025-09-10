"Universo Beach", l'estate è finita: la spiaggia chiude, via ai lavori Riprende il cantiere del ripascimento: nuovo litorale entro il prossimo anno

La Polizia locale di Salerno ha interdetto da questa mattina l'accesso alla nuova spiaggia tra Pastena e Torrione. Il litorale di "Universo Beach" - al centro di tante polemiche e un'inchiesta della Procura, ma frequentata da migliaia di residenti e turisti fin dal giorno della sua inaugurazione - è interdetto.

Chiusura dettata dalla necessità - annunciata nelle scorse ore dall'amministrazione comunale - di riprendere i lavori per il ripascimento.

Draghe e ruspe di nuovo in azione per prolungare la spiaggia fino a Torrione, verso la foce del fiume Irno. L'obiettivo è proseguire l'ambizioso progetto per restituire nuovi chilometri di spiagge ai salernitani, con un litorale completamente rinnovato.