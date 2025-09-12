Lotta ai tumori di testa e collo, campagna di prevenzione nel Salernitano Dal 15 settembre prende il via al presidio ospedaliero di Vallo della Lucania

Dal giorno 15 settembre prende il via al presidio ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucana la campagna di prevenzione per i tumori testa e collo “Make Sense Campaign”, per la sensibilizzazione e la parità di accesso e qualità delle cure. Sarà possibile, fino al 20 settembre, effettuare visite di prevenzione gratuite senza prenotazione, dalle 10 alle 12.

I tumori della testa e del collo rappresentano il 5% dei casi di tumore maligno, colpendo principalmente la fascia di età dai 50 ai 70 anni. Le principali cause sono il fumo e il consumo di alcol, e una diagnosi precoce è fondamentale per poter intervenire tempestivamente e aumentare drasticamente le possibilità di sopravvivenza.

Le visite, oltre ad una distribuzione di volantini informativi, saranno effettuate al 7° piano del presidio ospedaliero, presso l’ambulatorio ORL (Otorinolaringoiatria) del responsabile Giovanni Rodio.