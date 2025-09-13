Vertenza Cooper Standard, la rsu dell'azienda incontra il ministro Urso Il ministero attiverà un tavolo di confronto con il gruppo Cooper e con Stellantis

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso dopo aver preso parte all'evento "Spazio Sud", promosso da Fratelli d'Italia a Capaccio Paestum, ha incontrato una delegazione dei lavoratori della Cooper Standard di Battipaglia, fornendo rassicurazioni sulla vicinanza del Governo alla loro vertenza.

"Mentre parlamentari di opposizione cercano di strumentalizzare le ansie dei lavoratori noi ci siamo immediatamente attivati", ha spiegato il sottosegretario Antonio Iannone. "La Rsu della Cooper Standard di Battipaglia ha incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per illustrare le ragioni che hanno portato alla mobilitazione attualmente in corso. Nel corso dell’incontro, il ministro ha espresso la piena disponibilità ad attivare un tavolo di confronto con il gruppo Cooper e con Stellantis, al fine di individuare soluzioni concrete a tutela dei lavoratori e del futuro produttivo del sito di Battipaglia", ha spiegato Iannone.

In attesa dei prossimi sviluppi, la RSU ha voluto manifestare apprezzamento al Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, al senatore Antonio Iannone Sottosegretario di Stato e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e a Michele Gioia per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso le problematiche esposte.

Impegno che era stato garantito dal ministro Urso anche a margine dell'evento. "Ascolterò a breve le delegazioni dei lavoratori, come ho ascoltato sempre e comunque tutte le delegazioni sindacali che mi hanno chiesto un incontro per portare a compimento con successo, come abbiamo fatto in ogni caso di crisi qui in Campania, come nel resto del Mezzogiorno d'Italia, tutti i casi di crisi, garantendo sempre grazie alla nostra attività, la continuità produttiva degli stabilimenti”, le parole del ministro.

“Nessuno stabilimento è stato chiuso, talvolta siamo stati in condizioni di riconvertirlo ad altre attività produttive e garantendo sempre tutti gli occupati, evitando ogni forma di licenziamento collettivo. Ormai tanti sono casi emblematici qui in Campania: pensiamo a Emea Whirlpool, a Italia Industrie autobus, pensiamo certamente anche al grande comparto dell'automotive. Faremo – ha assicurato Urso - anche in questo caso la nostra parte con determinazione, perché noi siamo convinti che la Repubblica è fondata davvero sul lavoro e l'impresa deve svolgere il suo ruolo sociale. Noi ci siamo, ci saremo anche in questa vertenza”.