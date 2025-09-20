Vertenza Cooper Standard, il 1° ottobre vertice al ministero Iannone: "Grazie al ministro Urso per la tempestività e la disponibilità"

“Il primo di ottobre si terrà, presso il Mise, l’incontro tra la Cooper Standard e le rappresentanze sindacali dello stabilimento di Battipaglia. Ringrazio il ministro Urso che, su mia richiesta, ha posto immediatamente attenzione alla questione. Nel corso della manifestazione di Fratelli d’Italia tenuta a Capaccio-Paestum lo scorso fine settimana, il Ministro aveva seduta stante incontrato presso il Savoy Beach Hotel i rappresentanti sindacali impegnandosi prima a verificare con Stellantis se ci fosse stata una riduzione di commesse e poi a convocare la Cooper Standard per capire cosa stesse accadendo". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

"Stellantis ha confermato che non c’è nessuna riduzione di commesse e pertanto il Ministro ha dato impulso per promuovere un chiarimento tra proprieta’ e sindacati. Grazie al ministro Urso per la tempestività e la disponibilità a tutelare livelli occupazionali del nostro territorio, come gia’ fatto con la soluzione della vicenda Fos sempre a Battipaglia. Il Governo Meloni dimostra grande attenzione, capacità e serietà in assoluta discontinuità con i passati governi in cui i tavoli di crisi non hanno mai portato a risultati di salvataggio”.