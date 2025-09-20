Scuolabus si ribalta, educatrice di Angri mette in salvo i bambini La donna è rimasta ferita ed ora è ricoverata in ospedale

È originaria di Angri, Rosa Ingenito, l'educatrice 62enne che si è resa protagonista di un atto eroico, salvando i bambini di una scuolabus che si è ribaltato tra Buja e Treppo Grande, comuni dell'area di Udine in Friuli Venezia Giulia. Con prontezza e coraggio, la donna residente in Friuli da decenni, ha portato in salvo i piccoli alunni, facendoli uscire senza creare panico e in sicurezza. Bambini sani e salvi all'arrivo dei vigili del fuoco ed escoriazioni e fratture per la 62enne, ora ricoverata in osservazione presso l'ospedale di Udine. "È vigile e ringrazia tutti per i tanti attestati di stima che sta ricevendo", ha assicurato sui social il fratello Agostino Ingenito, presidente nazionale dell'Abbac e figura molto nota in Campania nel settore turistico-ricettivo.