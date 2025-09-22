Montecorvino Rovella: fiaccolata per ricordare Tina Sgarbini La 47enne uccisa un mese fa dal compagno

Si terrà mercoledì a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, una fiaccolata per ricordare Tina Sgarbini, la 47enne uccisa un mese fa dal compagno che è stato poi arrestato.

Sin da subito dopo il femminicidio, il sindaco del piccolo comune salernitano Martino D'Onofrio aveva detto che avrebbe portato avanti iniziative per ricordare la donna che ha lasciato orfani tre figli, nati da una precedente relazione.

La fiaccolata è in programma alle 19.30 con partenza dal piazzale antistante il Duomo di San Pietro e arrivo in piazza Beato Giovanni da Montecorvino. L'iniziativa vuole essere un "gesto di vicinanza alla famiglia di Tina, in particolare ai suoi tre figli, e al tempo stesso un'occasione di riflessione e testimonianza della comunità contro ogni forma di violenza di genere" affermano il sindaco e l'assessora alle pari opportunità Milena Salvatore.