Unisa: grande partecipazione all’iniziativa sulla donazione di midollo osseo Oltre 500 studenti hanno preso parte questa mattina all’incontro di sensibilizzazione

Oltre 500 studenti hanno preso parte questa mattina all’incontro di sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo promosso dall’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV, in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno.

L'iniziativa



L’iniziativa si inserisce nell’ambito della settimana nazionale #matchitnow, promossa da IBMDR e Adoces, federazione a cui l’Arcobaleno Marco Iagulli aderisce. Protagonista della giornata è stato il prof. Carmine Selleri, primario di Ematologia dell’Ospedale Ruggi di Salerno, che con un intervento fuori dai canoni accademici ha saputo catturare l’attenzione dei ragazzi e sensibilizzarli sull’importanza della donazione come gesto che può salvare una vita.



L’entusiasmo degli studenti si è tradotto subito in gesti concreti: già oggi circa 26 ragazzi hanno effettuato i prelievi preliminari, mentre molti altri lo faranno nei prossimi giorni, iscrivendosi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo.



La presidente dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli, Tiziana Iervolino, ha espresso la sua gratitudine:

«Sono profondamente riconoscente agli studenti per la loro partecipazione e al prof. Selleri per aver saputo trasmettere con chiarezza e passione il valore della donazione. Un ringraziamento speciale va alla dott.ssa Bianca Serio, la cui preziosa collaborazione ha reso possibile questo incontro e alla dott.ssa Luana Tortora che ha curato i contatti con l'Università. Le giovani generazioni hanno il compito di cambiare il mondo e ciascuno, con un piccolo gesto come il dono, può farlo». Un segnale forte di speranza e responsabilità che testimonia come la solidarietà possa davvero fare la differenza.

