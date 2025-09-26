Tumore all'utero e endometriosi: 31enne diventa mamma E' stato possibile grazie alla fecondazione assistita, la giovane seguita dal dottore Petta

Da molto tempo Agnese Fina 31 anni e Fusco Saverio 40 anni entrambi da Furore, rincorrevano il sogno di diventare genitori. Rivoltasi al dr. Petta Raffaele, ad Agnese veniva diagnosticata una grave forma di endometriosi con ridotta riserva ovarica.

Indirizzata al Centro di Fecondazione Assistita di Napoli, diretto dal prof. Brian Dale, Scienziato di fama internazionale, dove il dr. Petta è il Direttore del Servizio di Ostetricia, tra gli esami propedeutici alla fecondazione assistita, Agnese è stata sottoposta ad isteroscopia con biopsia dalla quale risultava affetta da una forma iniziale di tumore dell’utero.

Il percorso

Questa condizione prevedeva l’asportazione dell’utero con evidente perdita della capacità riproduttiva. Agnese è stata inserita in un nuovo programma di Fertility Sparing, studio condotto dalla dr.ssa Virginia Foreste del gruppo del prof. Attilio Di Spiezio.

Il protocollo ha previsto come terapia del tumore l’inserimento di una spirale medicata con un follow up di controlli isteroscopici ogni 3 mesi. Essendo guarita da tale patologia, è stato possibile effettuare il transfer dell’embrione che ha portato alla gravidanza. La gravidanza è stata seguita con controlli ravvicinati ecografici, flussimetrici e cardiotocografici.

Ricoverata nel Reparto di Ostetricia della Clinica “Villa del Sole” di Salerno, diretto dalla dr.ssa Iole Patrizia Vuolo, è stata sottoposta a taglio cesareo il 28 luglio 2025, eseguito dal dr. Raffaele Petta con il dr. Gianmarco Miele e la dr.ssa Mariarosaria Pandolfi. L’anestesia condotta dal dr. Franco Lazzarini.

Il neonato Francesco, con un peso di kg 3300, è stato affidato alle cure del dr. Giacomo del Giudice, Responsabile del Reparto di Neonatologia.

Attualmente sia il piccolo Francesco che la mamma Agnese stanno a casa e godono di ottima salute.

“Ringrazio l’equipe del CFA di Napoli, tutto il Personale Sanitario della Clinica “Villa del Sole” che mi hanno aiutato amorevolmente a realizzare questo mio sogno” afferma la signora Agnese.