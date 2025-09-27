Luci d'Artista: partite le operazioni di istallazione in città Si comincia in anticipo rispetto allo scorso anno, come preannunciato dal Comune

Si parte in anticipo a Salerno con il montaggio delle Luci d’Artista 2025/2026. Già in azione le squadre della Sim Luce, società aggiudicataria del bando. L'istallazione è partita dalla zona orientale, dal quartiere di Mercatello.

La manifestazione

Una manifestazione che, come ha più volte chiarito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, vuole tornare ai successi dei primi anni. Poche le indiscrezioni trapelate per ora, come la presenza delle istallazioni in Piazza Flavio Gioia “Le stelle stanno a guardare” e il giardino con gli animali preistorici nella Villa Comunale. L'assessore al Turismo di Salerno Alessandro Ferrara ha anticipato come periodo dell'accensione delle nuove luminarie la seconda metà di novembre.