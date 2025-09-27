Ragazzo autistico salernitano disegna i biglietti della Lotteria Italia 2025 Il giovane e talentuoso artista per il terzo anno consecutivo sulle vetrine più importanti del Paese

La matita e l’arte di Enrico Delle Serre raccontano l’inclusione sulla Lotteria Italia 2025. Un nuovo traguardo inorgoglisce Anffas Salerno grazie all’opera scelta per la Lotteria Italia 2025.

I dettagli

Il giovane e talentuoso artista salernitano, Enrico Delle Serre – portavoce della PIAM e leader del Gruppo degli Autorappresentanti di Anffas Salerno – con il suo disegno è stato selezionato tra le grafiche ufficiali dei biglietti della Lotteria Italia 2025, nell’ambito del concorso nazionale “Disegniamo la Fortuna con ADM”, promosso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Il concorso, giunto alla sua quinta edizione e rivolto ad artisti con disabilità integrati nelle attività di enti del Terzo Settore, quest’anno aveva come tema “Disabilità e Cinema”, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno profuso dagli enti del Terzo settore nel favorire l’integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone coinvolte.

L’iniziativa mira a far emergere i talenti nascosti, promuovendo l’inclusione sociale e culturale attraverso l’arte e offrendo un’importante occasione di visibilità a livello nazionale.

Per il terzo anno consecutivo, Enrico porta la sua arte sulle vetrine più significative del Paese, dimostrando come creatività, impegno e determinazione possano superare ogni barriera. Il suo disegno è un messaggio di speranza, partecipazione e sogno che si realizza.

L’opera selezionata per i biglietti della Lotteria Italia 2025 rappresenta un red carpet inclusivo, dove la diversità è celebrata e applaudita. Al centro della scena si staglia un tappeto rosso su cui sfilano attori con diverse disabilità: un uomo con bastone bianco, simbolo di cecità; un uomo con disabilità motoria; e una donna con disabilità intellettiva.

Tutti sono eleganti, sorridenti e fieri, accolti dal calore e dalla partecipazione della folla. Intorno a loro, il pubblico applaude con entusiasmo: mani alzate, sorrisi e scritte “CLAP CLAP” creano un’atmosfera gioiosa e coinvolgente. Il disegno trasmette un messaggio chiaro: il cinema deve essere uno spazio aperto, accessibile e rappresentativo di tutte le persone, dove ciascuno può sentirsi protagonista, senza barriere.

Il bozzetto è stato realizzato a mano libera su carta liscia e completato con colori a pastello, una tecnica che esalta la vivacità e l’espressività del tratto di Enrico.

Enrico, ieri mattina, ha partecipato alla cerimonia di premiazione presso la sede centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Roma, accompagnato da Anffas Salerno. Un momento istituzionale alla presenza, tra gli altri, del Presidente Nazionale di Anffas Onlus, Roberto Speziale, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa e la sensibilità dell’ADM nel promuovere il talento e l’inclusione attraverso il gioco lecito.

“Siamo profondamente orgogliosi di Enrico – ha commentato Salvatore Parisi, Presidente di Anffas Salerno ETS-APS. Il suo successo è un esempio concreto di come i percorsi di autorappresentanza e partecipazione attiva possano portare a risultati straordinari.”

Il disegno di Enrico, con la sua arte, accompagnerà milioni di italiani nei prossimi mesi, portando con sé un messaggio potente: l’inclusione è bellezza, e la bellezza è per tutti.