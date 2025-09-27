Sicurezza a Salerno, Pessolano (Oltre): "Pochi fatti concreti" "Si è data più importanza alle Luci d'Artista"

"Tante riunioni ma pochi fatti concreti: mentre la sicurezza a Salerno è ormai divenuta un optional, ancora tutto tace sul programma di implementazione della videosorveglianza tanto discusso ma ancora inattuato".

I dettagli

Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Sorprende la lentezza con cui si stia dando risposte ad un'esigenza fondamentale dei nostri concittadini. Ormai girare per strada, soprattutto negli orari pomeridiani e serali, in molti i quartieri di Salerno, non è sicuro ed espone tutti a rischi: la sparatoria di lunedì in pieno centro storico è emblematica. Per non parlare, poi, delle attività commerciali, che vivono un vero e proprio attacco da parte della microcriminalità, con furti e rapine ormai all'ordine del giorno".

"Nonostante tutto questo, la priorità della nostra amministrazione sembra il montaggio delle Luci d'Artista, che quest'anno è partito con largo anticipo rispetto alle ultime edizioni - conclude - Sarebbe stato opportuno impiegare molta più celerità per pianificare l'installazione delle telecamere in tutti i quartieri della città e per garantire la sicurezza di tutti i nostri concittadini: un'amministrazione seria avrebbe agito in questo modo. Peccato che in questa città ne manchi una da tempo".