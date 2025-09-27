Da Salerno al Madagascar: arrivate a destinazione le scarpe da trekking L'iniziativa solidale dell'associazione "Open"

Sono arrivati a destinazione alcuni giorni fa gli scarponcini da trekking raccolti presso lo stand dell'AIGAE durante l'edizione 2025 di Open, il Salone delle attività all'aperta che si è tenuto a Paestum nello scorso mese di marzo. L'iniziativa è nata, su impulso di Carlotta Barba, una guida AIGAE con cui alcuni membri di Open hanno condiviso in questi anni diverse splendide esperienze di viaggio e di vita in Madagascar.

Le scarpe, trenta paia in tutto tra quelle raccolte ad Open ed altre raccolte presso un esercizio commerciale di Agerola, tutte in buone condizioni seppur non più utilizzate, sono state spedite inizialmente a Modena da dove sono poi partite con un viaggio solidale organizzato da guide locali. Arrivate a destinazione alcuni giorni fa, sono state distribuite a due diverse associazioni che operano rispettivamente nella piccola isola di Mayotte e nella costa est del Madagascar.

Un gesto simbolico con cui Open, insieme alle guide AIGAE che ogni anno animano e collaborano alla realizzazione della fiera dell'outdoor, ha inteso dare un piccolo aiuto a chi, pur in condizioni di povertà, vuole esplorare e conoscere una terra meravigliosa.

"Abbiamo voluto sostenere e promuovere questa bella iniziativa - dichiara Adriano De Falco, uno degli organizzatori di Open e componente AIGAE - per dare il nostro piccolo contributo alle popolazioni di una terra meravigliosa che abbiamo avuto modo di conoscere grazie alla nostra attività di guide e tour operator. Riceviamo questa bella notizia proprio in occasione di una giornata importante per gli operatori del nostro comparto, quella della Giornata Mondiale del Turismo, quest'anno dedicata al tema della trasformazione sostenibile. Per noi di Open ìl turismo non è solo un settore economico in grado di generare economia e progresso sociale, ma anche un'occasione di scambio culturale e comprensione tra i popoli. Grazie al coordinamento delle guide AIGAE e al contributo dei visitatori di Open, nel nostro piccolo abbiamo contribuito a regalare un sorriso a chi ha meno opportunità".